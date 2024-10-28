«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» планируют провести турнир в ОАЭ в феврале («РБ Спорт»)
Шесть клубов Мир РПЛ планируют провести зимний супертурнир в ОАЭ.
По информации «РБ Спорт», турнир планируется провести в первой половине февраля.
Предварительно в нем примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов» – окончательный состав будет определен после того, как организаторы и команды решат вопросы с букмекерами, сотрудничающими с клубами и лигой.
Предполагается, что участники турнира будут разбиты на две группы по три команды – победители групп сыграют в финале, а оставшиеся участники разыграют места с 3-го по 6-е.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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