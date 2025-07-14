«Арсенал» близок к трансферу Москеры. Личные условия с защитником согласованы, соглашение с «Валенсией» почти достигнуто (The Athletic)
«Арсенал» работает над завершением сделки по Кристиану Москере из «Валенсии».
«Канониры» согласовали с 21-летним игроком личные условия, и оба клуба близки к достижению соглашения, сообщает The Athletic.
Ранее сообщалось, что Москера отклонил предложение о продлении контракта с испанским клубом.
«Арсенал» рассматривает Кристиана как идеальную замену для пары центральных защитников Габриэла Магальяэса и Вильяма Салиба.
В прошлом сезоне Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Его действующее соглашение с «Валенсией» рассчитано до июня 2026 года.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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