«Арсенал» близок к трансферу Москеры. Личные условия с защитником согласованы, соглашение с «Валенсией» почти достигнуто (The Athletic)

«Арсенал» работает над завершением сделки по Кристиану Москере из «Валенсии».

«Канониры» согласовали с 21-летним игроком личные условия, и оба клуба близки к достижению соглашения, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что Москера отклонил предложение о продлении контракта с испанским клубом.

«Арсенал » рассматривает Кристиана как идеальную замену для пары центральных защитников Габриэла Магальяэса и Вильяма Салиба .

В прошлом сезоне Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Его действующее соглашение с «Валенсией» рассчитано до июня 2026 года.