Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»

Никита Хайкин высказался о желании получить норвежское гражданство.

«Никогда не знаешь, где окажешься через два, три, четыре, пять или десять лет. Не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии.

В жизни все может измениться в одно мгновение, но я живу здесь уже давно и испытываю к этому месту особую привязанность. Моя жена тоже из Норвегии. Я хочу, чтобы именно здесь выросли мои дети.

С первого дня все было просто идеально. Мне нравится, как организована страна, какие здесь люди, здесь можно интегрироваться и чувствовать себя желанным гостем.

Конечно, здесь, как и во всех странах, есть свои проблемы, но, по моему мнению, Норвегия заботится о своих гражданах и гражданах других стран. Приятно видеть социал-демократию», – сказал в интервью VG вратарь «Буде-Глимт » Никита Хайкин .

Футболист ни разу не играл за сборную России. Кроме российского гражданства, у него также есть гражданства Израиля и Великобритании.