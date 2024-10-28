«Реал» отменил пятичасовую программу о «Золотом мяче» на клубном ТВ. В команде разгневаны «несправедливостью»
«Реал» решил не показывать церемонию вручения «Золотого мяча» на своем канале.
Ранее стало известно, что награду получит не Винисиус Жуниор.
Marca утверждает, что в клубе разгневаны «несправедливостью», а сам приз для представителей команды «перестает существовать».
Мадридцы отменили специальную программу, посвященную «Золотому мячу». Она должна была идти в эфире клубного ТВ пять часов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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