Ничья «Зенита» и «Локо», 4:4 «Интера» и «Юве», «Арсенал» не справился с «Ливерпулем», поражение «МЮ», предупреждения СКА и Ротенбергу, победы Кондратюка и Фроловой, Сайнс выиграл в Мексике и другие новости
1. В РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), «Спартак» обыграл «Пари НН» на выезде (2:0), «Динамо» устроило перестрелку с «Химками» (4:3), а «Рубин» победил «Оренбург» на выезде (2:1).
Алексей Батраков забил 8 голов в 13 матчах РПЛ и лидирует в списке бомбардиров, также у 19-летнего хавбека «Локо» 6 ассистов.
«Краснодар» останется на 1-м месте в РПЛ после 13-го тура. Команда Мусаева опережает «Зенит» и «Локо» при матче в запасе.
2. В АПЛ «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем», дважды ведя в счете (2:2), «Челси» обыграл «Ньюкасл» (2:1) благодаря голу Палмера, а «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (1:2), пропустив с пенальти на 92-й минуте.
«Ман Сити» вышел на 1-е место после 9-го тура. «Ливерпуль» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 5-й, «МЮ» – 14-й.
3. КХЛ вынесла предупреждения СКА и лично Роману Ротенбергу за «недопустимое поведение» после матча со «Спартаком». Красно-белые оштрафованы на 100 тысяч рублей за скандирования болельщиков. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея».
4. Марк Кондратюк победил на этапе Гран-при России по фигурному катанию, Савосин – 2-й, Семененко – 3-й. Анна Фролова одержала победу в состязаниях женщин, Гущина – 2-я, Синицына – 3-я. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали первыми в парах, Александра Степанова и Иван Букин первенствовали в танцах на льду.
5. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл Гран-при Мехико-2024, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 6-й после двух штрафов.
6. КХЛ. «Локомотив» обыграл минское «Динамо», «Амур» проиграл «Северстали», «Авангард» в овертайме победил «Металлург».
7. В Серии А «Интер» упустил победу над «Ювентусом» (4:4), ведя 4:2! «Рома» проиграла «Фиорентине» 1:5 и идет 11-й.
«Наполи» оторвался от «Интера» на 4 очка после 9-го тура, от «Ювентуса» – на 5.
8. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Оттаву» (5:4), Коваленко забросил 1-ю шайбу в лиге, Георгиев опять остался в запасе. Все результаты дня – здесь.
9. «Чертов негр», «гребаный мавр». Ямаля оскорбляли на расовой почве после гола «Реалу». «Мадрид» осудил расизм в адрес вингера «Барсы», Ла Лига пожалуется в полицию. Также выяснилось, что расистские выкрики на «Бернабеу» звучали и в адрес Рафиньи, Бальде и Фати.
10. «Шанхай» Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая, сыграв вничью с «Шэньчжэнем». Отставание от «Шанхай Порт» – одно очко за тур до конца.
11. НБА. 45 очков Макси помогли «Филадельфии» одолеть «Индиану» в овертайме, «Клипперс» победили «Голден Стэйт» и другие результаты.
12. «Бавария» разнесла «Бохум» на выезде (5:0), «ПСЖ» разгромил «Марсель» в гостях (3:0), а «Атлетико» проиграл «Бетису» (0:1) на «Бенито Вильямарин» из-за автогола Хименеса на 4-й минуте.
13. Карен Хачанов в двух сетах проиграл Джеку Дрэйперу в финале турнира в Вене.
14. Перес и правление «Реала» поддерживают Карло Анчелотти. Но есть недовольные тренером, в раздевалке присутствует напряженность, утверждает Relevo.
15. Единая лига ВТБ. 30 очков Аврамовича принесли ЦСКА победу над «Локомотивом-Кубань», «Парма» выиграла у «Самары».
16. На полумарафоне в Валенсии установлен новый мировой рекорд. Йомиф Кеджелча пробежал 21,1 км за 57:30.
17. Ученица Плющенко Вероника Жилина пропустит сезон, чтобы устранить проблемы со здоровьем. Она не соревновалась с весны 2023 года.
Цитаты дня.
Черданцев о критике комментаторов Карпиным: «Можно договориться до того, что обсуждать кино может только Тарантино. Я прокомментировал тысячу матчей уровня ЛЧ, могу оценивать»
Марков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это»
Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»
«Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо». Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»
Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»
Тен Хаг про победный гол «Вест Хэма» с пенальти: «Чувствую несправедливость в 3-й раз за сезон. ВАР должен вмешиваться только при явных ошибках, это точно не она. Это нечестно»
Семак про ничью «Зенита» с «Локо»: «Результат расстроил. Игра могла закончиться и дракой, судья не контролировал ее ход. Когда наступают и бьют по ногам – это железные желтые, а он молчит»
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