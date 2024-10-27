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Ла Лига осудила расизм в адрес Ямаля и пожалуется в полицию: «Стремимся искоренить ненависть со стадионов»

Ла Лига осудила расизм в адрес Ламина Ямаля.

Ранее стало известно, что футболист «Барсы» подвергся оскорблениям на расовой почве после третьего гола его команды. Ямаля называли «чертовым негром» и «гребаным мавром».

«В связи с событиями во время матча «Реал» – «Барселона», в ходе которого наблюдалось недопустимое расистское поведение, Ла Лига сообщит об оскорблениях и расистских жестах в полицию и проинформирует об этом прокурора отдела по преступлениям на почве ненависти и дискриминации.

Ла Лига решительно осуждает эти события на «Сантьяго Бернабеу» и остается твердой в своем стремлении искоренить любые проявления расизма и ненависти на стадионах и за их пределами. В спорте нет места этому злу», – говорится в заявлении Ла Лиги.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Ла Лига
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКласико
logoЛамин Ямаль
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