Батраков забил 8 голов в 13 матчах Мир РПЛ и лидирует в списке бомбардиров. Также у 19-летнего хавбека «Локо» 6 ассистов

Алексей Батраков отметился голом в матче с «Зенитом».

Полузащитник «Локомотива » сравнял счет на 68-й минуте игры 13-го тура Мир РПЛ . Он ударом с лета замкнул навес Сергея Пиняева .

19-летний хавбек забил уже 8 голов – больше всех в текущем чемпионате России. Также он входит в тройку лучших ассистентов лиги с 6 результативными передачами.

Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь .

«Зенит» – «Локомотив». 1:1 – Батраков сравнял счет! Онлайн-трансляция