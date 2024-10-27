Батраков забил 8 голов в 13 матчах Мир РПЛ и лидирует в списке бомбардиров. Также у 19-летнего хавбека «Локо» 6 ассистов
Алексей Батраков отметился голом в матче с «Зенитом».
Полузащитник «Локомотива» сравнял счет на 68-й минуте игры 13-го тура Мир РПЛ. Он ударом с лета замкнул навес Сергея Пиняева.
19-летний хавбек забил уже 8 голов – больше всех в текущем чемпионате России. Также он входит в тройку лучших ассистентов лиги с 6 результативными передачами.
Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь.
«Зенит» – «Локомотив». 1:1 – Батраков сравнял счет! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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