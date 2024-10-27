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«Шанхай» Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая, сыграв вничью с «Шэньчжэнем». Отставание от «Шанхай Порт» – одно очко за тур до конца

«Шанхай» Леонида Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая.

Перед 29-м туром китайской лиги команда, которую тренирует российский тренер, лидировала с отрывом в одно очко от «Шанхай Порт».

Однако сегодня «Шанхай» Слуцкого потерял очки в матче с  «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2), а «Шанхай Порт» победил «Цанчжоу» (1:0). 

Команда Леонида Слуцкого повела на 47-й минуте благодаря голу Андре Луиса, затем пропустила дважды в течение восьми минут, но сравняла на 91-й с пенальти. Первый гол «Шеньхуа» изначально не засчитали, а затем подтвердили с помощью ВАР. Кроме того, видеосудьи не отменили первый мяч «Пэн Сити», несмотря на спорное единоборство с игроком «Шанхая» Фернандиньо.

Перед последним туром «Шанхай Шеньхуа» на одно очко отстает от лидирующего «Шанхай Порт»: у команды Слуцкого 74 очка, у конкурента – 75.

«Порт» в последнем туре сыграет с 6-й командой лиги «Тяньцзинь Тайгер», а «Шанхай» Слуцкого отправится в гости к 3-й команде лиги «Чэнду». За развязкой чемпионата Китая следите на Спортсе’’ в воскресенье, 2 ноября, в 10:30 мск.

Полный матч, который может лишить «Шанхай» Слуцкого шансов на чемпионство, смотрите здесь

Опубликовано: Sports
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoШанхай Порт
logoЦанчжоу Майти Лайонс
logoШэньчжэнь Пэн Сити
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