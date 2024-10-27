«Реал» осудил расизм в адрес Ямаля: «Начали расследование, чтобы найти виновных в отвратительных оскорблениях»

«Реал» осудил расизм в адрес Ламина Ямаля.

Ранее стало известно, что футболист «Барсы» подвергся оскорблениям на расовой почве после третьего гола его команды. Ямаля называли «чертовым негром» и «гребаным мавром».

«Реал » решительно осуждает любые проявления расизма, ксенофобии и дискриминации в футболе и спорте. Мы глубоко сожалеем из-за оскорблений, которые несколько болельщиков произносили вчера вечером в одном из углов стадиона.

«Реал» начал расследование с целью найти и установить виновных в этих отвратительных и презренных оскорблениях, чтобы принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры», – говорится в заявлении мадридского клуба.