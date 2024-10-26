Гран-при России. «Звезды Магнитки». Савосин, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Рухин представят произвольные программы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
1-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 14:00 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
Василий Бороховский (Беларусь) – вне конкурса
1. Степан Тартыгин – 51,80
2. Дамир Черипка – 71,33
3. Илья Строганов – 76,61
4. Кирилл Кропылев – 77,23
5. Даниил Постарнаков – 79,28
Вторая разминка
6. Иван Попов – 85,56
7. Евгений Семененко – 87,35
8. Егор Рухин – 87,96
9. Марк Кондратюк – 90,30
10. Николай Угожаев – 91,70
11. Роман Савосин – 92,08
После короткой программы
1. Роман Савосин – 92,08
2. Николай Угожаев – 91,70
3. Марк Кондратюк – 90,30
4. Егор Рухин – 87,96
5. Евгений Семененко – 87,35
6. Иван Попов – 85,56
7. Даниил Постарнаков – 79,28
8. Кирилл Кропылев – 77,23
9. Илья Строганов – 76,61
10. Дамир Черипка – 71,33
11. Степан Тартыгин – 51,80
Василий Бороховский (Беларусь) – 64,28 (вне конкурса)
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
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