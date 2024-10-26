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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Савосин, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Рухин представят произвольные программы

Семененко, Кондратюк и Савосин покажут произвольные программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

1-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

Василий Бороховский (Беларусь) – вне конкурса

1. Степан Тартыгин – 51,80

2. Дамир Черипка – 71,33

3. Илья Строганов – 76,61

4. Кирилл Кропылев – 77,23

5. Даниил Постарнаков – 79,28

Вторая разминка

6. Иван Попов – 85,56

7. Евгений Семененко – 87,35

8. Егор Рухин – 87,96

9. Марк Кондратюк – 90,30

10. Николай Угожаев – 91,70

11. Роман Савосин – 92,08

После короткой программы

1. Роман Савосин – 92,08

2. Николай Угожаев – 91,70

3. Марк Кондратюк – 90,30

4. Егор Рухин – 87,96

5. Евгений Семененко – 87,35

6. Иван Попов – 85,56

7. Даниил Постарнаков – 79,28

8. Кирилл Кропылев – 77,23

9. Илья Строганов – 76,61

10. Дамир Черипка – 71,33

11. Степан Тартыгин – 51,80

Василий Бороховский (Беларусь) – 64,28 (вне конкурса)

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
сборная Беларуси
Роман Савосин
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoМарк Кондратюк
Николай Угожаев
Иван Попов
Даниил Постарнаков
logoСерия Гран-при России
Илья Строганов
Степан Тартыгин
Кирилл Кропылев
Дамир Черипка
Василий Бороховский
Звезды Магнитки
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