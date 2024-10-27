НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Детройт» примет «Эдмонтон», «Колорадо» встретится с «Оттавой»

«Филадельфия» дома сыграет с «Монреалем» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт » сыграет с «Эдмонтоном », «Нью-Джерси » встретится с «Анахаймом », «Колорадо » будет противостоять «Оттаве ».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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