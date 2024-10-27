Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Парма» сыграет с «Самарой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в центральной игре недели. «Парма» встретится с «Самарой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 9-0, ЦСКА – 7-1, Зенит – 7-2, УНИКС – 6-3, Пари Нижний Новгород – 6-3, Самара – 3-4, Автодор – 3-6, Уралмаш – 3-6, МБА-МАИ – 3-6, Парма – 3-6, Енисей – 3-6, Астана – 0-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.