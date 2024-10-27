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«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Марселем» в 9-м туре Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoМарсель
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
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