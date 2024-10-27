Расистские выкрики на «Бернабеу» звучали и в адрес Рафиньи, Бальде и Фати (Relevo)

Расистские выкрики на «Сантьяго Бернабеу» были адресованы не только Ламину Ямалю.

Ранее стало известно, что после третьего гола «Барселоны» в ворота «Реала» некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера, называя его «чертовым негром» и «гребаным мавром».

Relevo отмечает, что подобные эпизоды, по всей видимости, происходили до конца игры, а оскорбления были направлены также в адрес Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.

Госкомиссия по борьбе с расизмом рассмотрит оскорбления в адрес Ямаля: «Класико – одно из величайших зрелищ в мире, на нем нет места ненависти»