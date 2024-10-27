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Перес и правление «Реала» поддерживают Анчелотти. Но есть недовольные тренером, в раздевалке присутствует напряженность (Relevo)

Правление «Реала» и Флорентино Перес поддерживают Карло Анчелотти.

Президент мадридского клуба считает Анчелотти легендой и может предложить ему должность в структуре «Реала» даже после ухода с поста главного тренера.

Однако, по данным Relevo, в «Реале» есть авторитетные люди, настроенные против Анчелотти. Они не разделяют его методы работы с командой и не согласны по части работы с молодежью, особенно это касается Арды Гюлера.

Эти люди ценят то, что Анчелотти дал «Реалу», и уважают его, но считают, что настало время перемен. В раздевалке, как отмечается, в этом сезоне наметилось некоторое напряжение.

Опубликовано: Sports
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoАрда Гюлер
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