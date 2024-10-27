Перес и правление «Реала» поддерживают Анчелотти. Но есть недовольные тренером, в раздевалке присутствует напряженность (Relevo)
Правление «Реала» и Флорентино Перес поддерживают Карло Анчелотти.
Президент мадридского клуба считает Анчелотти легендой и может предложить ему должность в структуре «Реала» даже после ухода с поста главного тренера.
Однако, по данным Relevo, в «Реале» есть авторитетные люди, настроенные против Анчелотти. Они не разделяют его методы работы с командой и не согласны по части работы с молодежью, особенно это касается Арды Гюлера.
Эти люди ценят то, что Анчелотти дал «Реалу», и уважают его, но считают, что настало время перемен. В раздевалке, как отмечается, в этом сезоне наметилось некоторое напряжение.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости