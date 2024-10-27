Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»

Орельен Тчуамени считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч» в этом году.

«Винисиус забил гол в финале Лиги чемпионов (2:0 с «Боруссией» – Спортс’‘) и показал потрясающую игру в полуфиналах против «Баварии» (2:2, 2:1).

Поэтому я думаю, что у него больше всех шансов на победу», – сказал полузащитник «Реала».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.

Винисиус – Гави на слова про «4:0» во время класико: «В понедельник я еду за «Золотым мячом»

Винисиус, Беллингем, Вальверде, Лунин, Анчелотти и Перес полетят от «Реала» на вручение «Золотого мяча». Участие Мбаппе под вопросом, Карвахаль приедет, если разрешат врачи