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Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»

Орельен Тчуамени считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч» в этом году.

«Винисиус забил гол в финале Лиги чемпионов (2:0 с «Боруссией» – Спортс’‘) и показал потрясающую игру в полуфиналах против «Баварии» (2:2, 2:1).

Поэтому я думаю, что у него больше всех шансов на победу», – сказал полузащитник «Реала».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Téléfoot
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