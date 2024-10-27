«Краснодар» останется на 1-м месте в РПЛ после 13-го тура. Команда Мусаева опережает «Зенит» и «Локо» при матче в запасе
«Краснодар» сохранит лидерство в Мир РПЛ после 13-го тура.
Сегодня прямые конкуренты «быков», «Зенит» и «Локомотив», сыграли вничью со счетом 1:1. На счету петербургской команды теперь 30 очков, у московской – 28.
«Краснодар» сохраняет первое место в таблице при матче в запасе: команда Мурада Мусаева опережает «Зенит» за счет победы в личной встрече, а отрыв от «Локомотива» составляет 2 балла.
28 октября «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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