«Краснодар» останется на 1-м месте в РПЛ после 13-го тура. Команда Мусаева опережает «Зенит» и «Локо» при матче в запасе

«Краснодар» сохранит лидерство в Мир РПЛ после 13-го тура.

Сегодня прямые конкуренты «быков», «Зенит » и «Локомотив », сыграли вничью со счетом 1:1. На счету петербургской команды теперь 30 очков, у московской – 28.

«Краснодар» сохраняет первое место в таблице при матче в запасе: команда Мурада Мусаева опережает «Зенит» за счет победы в личной встрече, а отрыв от «Локомотива» составляет 2 балла.

28 октября «Краснодар » встретится с «Крыльями Советов».