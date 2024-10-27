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НБА. «Индиана» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

В раннем матче встретятся «Индиана» и «Филадельфия». «Голден Стэйт» примет «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАтланта
logoГолден Стэйт
logoИндиана
logoКлипперс
logoМилуоки
logoБруклин
logoНовый Орлеан
logoФиладельфия
logoПортленд
logoНБА
logoОклахома-Сити
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