Вена (ATP). Хачанов и Дрэйпер разыграют титул
Карен Хачанов сыграет с Джеком Дрэйпером в финале турнира в Вене.
Сетка турнира здесь.
Erste Bank Open
Вена, Австрия
21 – 28 октября 2024
ATP 500
Призовой фонд – 2 470 310 евро
Крытые корты, хард
Финал
Опубликовал: Кирилл Куценко
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