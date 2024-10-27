  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»
21

Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»

Роман Павлюченко резко высказался в адрес Фабио Капелло.

Итальянский тренер возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.

– Это был отстой [когда в сборную пришел Капелло]. На первый сбор он меня вызвал, я с ним потренировался, мы сыграли одну игру. На следующий сбор он меня не вызвал. Как раз уже подходили Кокорин, Смолов. Он на них ставил уже акцент. И я понимал, что, по-моему, надо заканчивать со сборной. Уже молодые подходят, уже состав поменялся. Я понимал, что надо уходить. И все, я принял решение, что я ухожу.

Честно, я и не хотел… Почему-то я по одному вызову в сборную понял, что Капелло – не тот тренер, с кем я хочу общаться. Он такой был… Очень тяжелый. Для меня он говнистый был. Это тот тренер, который общается с 11 футболистами, которые играют, а остальные для него не существуют. И я понимал, что нет…

Та сборная, в которой я был в 2008-м, коллектив, друг за друга – я хотел вот этого. А то, что происходило при Капелло… И сразу и результат такой. Вот вам разница между Гусом [Хиддинком] и Капелло, хотя что тот великий, что этот.

–  При Капелло как будто сборная вообще потеряла душу, энергию.

– Он когда был в «Роме», я очень много читал интервью футболистов. Тот же Кассано говорил о нем очень плохо. Да, тренер, может, великий, результат давал, но как человек – говнюк такой! И очень много футболистов о нем так говорили. И вот я, пообщавшись какой-то короткий период с ним, я понял, что нам не по пути.

– У нас он и результат не дал, по большому счету.

– Он ничего не дал. Понты! Много писали, сколько ему тут платили денег. Гус [Хиддинк] приезжал в Россию не зарабатывать, я так видел и почему-то уверен. Гус приезжал сюда работать, сделать хорошую команду, стать любимцем страны. А Капелло приехал сюда из-за денег. Много об этом и писали, и говорили. Ему наплевать было на команду. Это то, что я увидел. То, что мне показалось.

Может быть, это не так, я ошибаюсь. Но я так увидел. Считаю, что он приехал сюда тупо заработать деньги, а на результат ему было вообще пофигу. Поэтому я сразу объявил, что я ухожу. Понял, что дальше нам не по пути, – сказал экс-игрок сборной России в интервью на ютуб-канале Станислава Роженькова.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Станислава Роженькова
logoРоман Павлюченко
logoФедор Смолов
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
logoАнтонио Кассано
logoФабио Капелло
logoСборная России по футболу
logoАлександр Кокорин
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло о вылете Италии с Евро: «Плохо! Россия смогла бы обыграть их»
3129 июня, 21:49
Фабио Капелло: «Я скучаю по России»
3716 июня, 21:35
Газзаев о словах Капелло про увольнение из сборной России: «Ему надо не жаловаться, а винить во всем себя. Результата не было. Про серьезный контракт он почему-то не говорит»
2717 января, 17:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
1521 минуту назадLive
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Химками», «Зенит» против «Локо»
48636 минут назадLive
Хотите научиться создавать классный и виральный контент про спорт? Заходите на «Прожектор Трибуны»!
252 минуты назадТрибуна
Флик о разговоре с Анчелотти на фоне поведения игроков «Барсы» и ассистента после гола: «Обычная ситуация. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о таких вещах»
2354 минуты назад
Черданцев о критике комментаторов Карпиным: «Можно договориться до того, что обсуждать кино может только Тарантино. Я прокомментировал тысячу матчей уровня ЛЧ, могу оценивать»
85сегодня, 10:51
Ла Лига осудила расизм в адрес Ямаля и пожалуется в полицию: «Стремимся искоренить ненависть со стадионов»
33сегодня, 10:42
Марков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это»
66сегодня, 10:28
36-летний Левандовски стал самым возрастным игроком XXI веке, сделавшим дубль в класико
36сегодня, 10:19
В РФС оценили идею пригласить Клоппа в Россию на тренерские курсы: «Постараемся выйти на него, если будет возможность»
11сегодня, 10:12
Винисиус – Гави на слова про «4:0» во время класико: «В понедельник я еду за «Золотым мячом»
201сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Спартак». Пруцев и Барко играют. Онлайн-трансляция
1036 минут назадLive
Эль-Мехди Маухуб: «Динамо» – клуб с большой историей. Хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок»
7 минут назад
Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»
310 минут назад
Дрогба о «Золотом мяче»: «Нам будет не хватать Месси и Роналду, но шансы других игроков на получение награды выросли»
324 минуты назад
Десайи против экс-игроков в футбольном руководстве: «Сколько из нас имеют высшее образование или готовы сидеть в офисе? У нас был Платини, и вы видели, что с ним стало»
128 минут назад
Погребняк о словах Глушенкова про пиво: «Я мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Нормальное восстановительное мероприятие»
537 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» принимает «Иркутск», «Спартак-2» в гостях у «Твери»
152 минуты назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» на выезде (2:1) благодаря дублю Ходжи. Это первое поражение Слишковича с оренбуржцами
1258 минут назад
Игрока «Крузейро» удалили через 3 секунды после начала матча. Силва ударил локтем в шею защитника «Атлетико Паранаэнсе»
1сегодня, 10:50Фото
«Шанхай Порт» обыграл «Цанчжоу» и обошел «Шанхай» Слуцкого благодаря голу У Лэя с паса Оскара. У форварда 32-й мяч за 29 туров
5сегодня, 10:11Видео