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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Фролова, Гущина, Синицына, Агаева, Чаплыгина выйдут на лед с произвольными программами

Фролова и Синицына представят произвольные программы на Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

1-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Воронцова

2. Вероника Малышева

3. Анастасия Хахыртдинова

4. Алина Телегина

5. Дарья Третьякова

Вторая разминка

6. Виктория Федянина

7. Софья Чаплыгина

8. Мария Агаева

9. Ксения Синицына

10. Ксения Гущина

11. Анна Фролова

После короткой программы

1. Анна Фролова – 77,33

2. Ксения Гущина – 68,86

3. Ксения Синицына – 65,27

4. Мария Агаева – 65,23

5. Софья Чаплыгина – 60,53

6. Виктория Федянина – 59,38

7. Дарья Третьякова – 54,05

8. Алина Телегина – 48,07

9. Анастасия Хахыртдинова – 47,08

10. Вероника Малышева – 45,60

11. Софья Воронцова – 40,95

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
logoКсения Синицына
Анна Фролова
Дарья Третьякова
Ксения Гущина
Мария Агаева
logoСерия Гран-при России
Анастасия Хахыртдинова
Вероника Малышева
Виктория Федянина
Софья Чаплыгина
Софья Воронцова
Алина Телегина
Звезды Магнитки
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