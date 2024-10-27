Марков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это»
Евгений Марков не понимает, почему болельщики называют «Зенит» позором футбола.
Впервые эту кричалку начали скандировать фанаты «Факела» в матче 27-го тура Мир РПЛ прошлого сезона.
«Почему многие болельщики скандируют: «Зенит» – позор российского футбола»? Без понятия. Я так не считаю. Для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это. Надо у них спросить», – сказал нападающий «Факела».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости