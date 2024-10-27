Марков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это»

Евгений Марков не понимает, почему болельщики называют «Зенит» позором футбола.

Впервые эту кричалку начали скандировать фанаты «Факела» в матче 27-го тура Мир РПЛ прошлого сезона.

«Почему многие болельщики скандируют: «Зенит» – позор российского футбола»? Без понятия. Я так не считаю. Для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это. Надо у них спросить», – сказал нападающий «Факела».