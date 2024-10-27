«Ман Сити» вышел на 1-е место в АПЛ после 9-го тура. «Ливерпуль» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 5-й, «МЮ» – 14-й
«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ.
В 9-м туре чемпионата Англии «горожане» одержали победу над «Саутгемптоном» (1:0). Благодаря этому они опередили в турнирной таблице «Ливерпуль», который сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).
«Манчестер Сити» набрал 23 очка и занимает первую строчку, «Ливерпуль» идет вторым с 22 баллами, в первой четверке также находятся «Арсенал» и «Астон Вилла» (по 18).
«Челси» занимает пятое место (17 очков), «Манчестер Юнайтед» – 14-е (11).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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