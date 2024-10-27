Ученица Плющенко Вероника Жилина пропустит сезон, чтобы устранить проблемы со здоровьем. Она не соревновалась с весны 2023 года

Фигуристка Вероника Жилина полностью пропустит этот сезон.

Жилина – чемпионка России среди юниоров, победительница этапа Гран-при среди юниоров ISU. Она не выступала на соревнованиях с весны 2023 года.

В сентябре 2023 года фигуристка выступила на контрольных прокатах, однако затем снялась с этапов Гран-при России из-за травмы. В августе этого года появилась информация, что у Жилиной сохраняются проблемы со спиной.

«Ника пропускает сезон, чтобы полностью устранить проблемы со здоровьем», – сообщила фан-группа спортсменки.

Накануне Жилина приняла участие в шоу Евгения Плющенко «Русалочка», пост с отрывком ее выступления был опубликован в телеграм-канале академии Плющенко.