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Ученица Плющенко Вероника Жилина пропустит сезон, чтобы устранить проблемы со здоровьем. Она не соревновалась с весны 2023 года

Фигуристка Вероника Жилина полностью пропустит этот сезон.

Жилина – чемпионка России среди юниоров, победительница этапа Гран-при среди юниоров ISU. Она не выступала на соревнованиях с весны 2023 года.

В сентябре 2023 года фигуристка выступила на контрольных прокатах, однако затем снялась с этапов Гран-при России из-за травмы. В августе этого года появилась информация, что у Жилиной сохраняются проблемы со спиной. 

«Ника пропускает сезон, чтобы полностью устранить проблемы со здоровьем», – сообщила фан-группа спортсменки. 

Накануне Жилина приняла участие в шоу Евгения Плющенко «Русалочка», пост с отрывком ее выступления был опубликован в телеграм-канале академии Плющенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Team Zhilina Official
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoАкадемия Плющенко
logoВероника Жилина
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