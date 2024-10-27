Ученица Плющенко Вероника Жилина пропустит сезон, чтобы устранить проблемы со здоровьем. Она не соревновалась с весны 2023 года
Фигуристка Вероника Жилина полностью пропустит этот сезон.
Жилина – чемпионка России среди юниоров, победительница этапа Гран-при среди юниоров ISU. Она не выступала на соревнованиях с весны 2023 года.
В сентябре 2023 года фигуристка выступила на контрольных прокатах, однако затем снялась с этапов Гран-при России из-за травмы. В августе этого года появилась информация, что у Жилиной сохраняются проблемы со спиной.
«Ника пропускает сезон, чтобы полностью устранить проблемы со здоровьем», – сообщила фан-группа спортсменки.
Накануне Жилина приняла участие в шоу Евгения Плющенко «Русалочка», пост с отрывком ее выступления был опубликован в телеграм-канале академии Плющенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Team Zhilina Official
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