«Чертов негр», «гребаный мавр». Ямаля оскорбляли на расовой почве после гола «Реалу»

Ламин Ямаль подвергся расизму в матче с «Реалом».

Футболист «Барсы» отпраздновал третий гол на 77-й минуте недалеко около трибун «Сантьяго Бернабеу». Из первого ряда в адрес Ямаля доносились оскорбления, которые отчетливо слышны в видеороликах, которые распространяются по социальным сетям.

Ямаля назвали «чертовым негром», «гребаным мавром» и сказали: «Иди на светофор, чтобы продать шарфы».

Последняя фраза отсылает к уличным торговцам и артистам в Испании, работающим на дорогах. Они встают перед машинами и устраивают небольшое представление (чаще всего жонглируя). После этого артисты пытаются выпросить деньги у водителей, торговцы предлагают свои товары.

Из-за оскорбительной реплики о Ямале «Барса» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Экс-тренер «Атлетико» Бургос заявил в эфире, что Ламин может стать попрошайкой, если его карьера не сложится