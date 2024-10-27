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  • Семак про ничью «Зенита» с «Локо»: «Результат расстроил. Игра могла закончиться и дракой, судья не контролировал ее ход. Когда наступают и бьют по ногам – это железные желтые, а он молчит»
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Семак про ничью «Зенита» с «Локо»: «Результат расстроил. Игра могла закончиться и дракой, судья не контролировал ее ход. Когда наступают и бьют по ногам – это железные желтые, а он молчит»

Сергей Семак не в восторге от судейства Сергея Карасева в матче 13-го тура РПЛ.

– Такой результат – это разочарование?

– Думаю, не разочарование, но обидно, конечно. В моментах недорабатывали, было несколько опасных моментов, где выключались. Позволяли сопернику создавать. Во втором тайме тоже после наших ошибок были две острые контратаки.

Неплохая игра, но, чтобы выигрывать, надо забивать больше. Качество игры неплохое, игра смотрелась и с точки зрения интенсивности, и моментов, но результат расстроил.

– Гол Батракова начался с не очень удачных действий в центре поля.

– Да, простая фланговая передача закончилась пропущенным мячом. Также потом Дуглас ошибся, была острая атака, нам ее простили.

– Не показалось, что интенсивность переходила в жестокость?

– Жесткость с грубостью не надо путать. Естественно, когда тебе наступают и бьют по ногам – это железные желтые карточки, это надо пресекать с самого начала. Первый, второй момент – а судья молчит.

Конечно, потом игра могла закончиться и дракой, потому что судья не контролировал ход матча. Трактовки моментов не всегда были одинаковые. Где‑то упускал моменты, где‑то не свистел. Конечно, у игроков была дополнительная нервозность, – сказал главный тренер «Зенита» после ничьей с «Локомотивом» (1:1).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
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logoпремьер-лига Россия
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logoАлексей Батраков
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