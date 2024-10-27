«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за скандирования болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея»

«Спартак» оштрафовали на 100 000 рублей за кричалки болельщиков.

По ходу встречи регулярного чемпионата против СКА (2:5) фанаты красно-белых, среди прочего, выкрикивали «СКА – позор российского хоккея».

На послематчевой пресс‑конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил , что фанаты не должны так себя вести.

КХЛ объявила , что московский клуб наказан за поведение болельщиков, а тренеру СКА вынесено предупреждение.

По информации «Матч ТВ», «Спартак » заплатит 100 тысяч рублей в качестве штрафа.

«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга