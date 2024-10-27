«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за скандирования болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея»
«Спартак» оштрафовали на 100 000 рублей за кричалки болельщиков.
По ходу встречи регулярного чемпионата против СКА (2:5) фанаты красно-белых, среди прочего, выкрикивали «СКА – позор российского хоккея».
На послематчевой пресс‑конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил, что фанаты не должны так себя вести.
КХЛ объявила, что московский клуб наказан за поведение болельщиков, а тренеру СКА вынесено предупреждение.
По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит 100 тысяч рублей в качестве штрафа.
«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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