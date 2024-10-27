КХЛ вынесла предупреждения СКА и лично Ротенбергу за «недопустимое поведение» после матча со «Спартаком». Красно-белые оштрафованы за кричалки фанатов, нецензурные не выявлены

КХЛ вынесла предупреждения в адрес СКА и Романа Ротенберга.

Лига выступила с официальным заявлением по итогам рассмотрения ситуации в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком » и СКА (2:5).

«Лига приняла решение наложить денежный штраф на «Спартак» за поведение болельщиков, а также вынести предупреждения в адрес СКА и лично его главного тренера Романа Ротенберга.

Дерби между «Спартаком» и СКА проходят в эмоциональной атмосфере как на льду, так и на трибунах, в том числе среди фанатских движений. Однако, несмотря на эмоции, необходимо напомнить представителям обоих клубов и болельщикам о взаимном уважении.

По итогам изучения аудио- и видеоматериалов матча № 215 между командами «Спартак» и СКА, прошедшего 25.10.2024, а также изучения всех обстоятельств произошедшего во время игры КХЛ сообщает следующее:

1. Организованных массовых кричалок с использованием нецензурной лексики со стороны фан-сектора «Спартака» в адрес хоккейного клуба СКА выявлено не было. В то же время скандирования болельщиков «Спартака» носили оскорбительный характер. Согласно регламенту, зрителям запрещается «использовать нецензурные, оскорбительные, дискредитирующие слова и выражения, а также жестикуляцию» и «оскорблять других лиц, в том числе, с использованием средств поддержки и атрибутики, и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию человека или группы лиц, юридического лица».

КХЛ осуждает поведение болельщиков «Спартака». В соответствии с Дисциплинарным регламентом принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Также лига проведет консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов.

2. На основании видеоматериалов установлено, что игроки СКА в ответ на скандирования болельщиков «Спартака» использовали жесты. КХЛ расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной регламентом.

В связи с этим лигой принято решение вынести предупреждение в адрес СКА о недопустимости таких действий игроков в дальнейшем.

3. Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности. Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной регламентом.

КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения.

Также лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного», – говорится в заявлении лиги.

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