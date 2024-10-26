Гран-при России. «Звезды Магнитки». Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко, Блинникова и Карпов покажут произвольные программы
27 октября на Гран-при России в Магнитогорске разыграют медали спортивные пары.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
1-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Пары
Произвольная программа
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Андреева – Александр Акимов
2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Короткая программа
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 73,32
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 70,28
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 62,95
4. Дарья Андреева – Александр Акимов – 61,76
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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