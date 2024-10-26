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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко, Блинникова и Карпов покажут произвольные программы

27 октября на Гран-при России в Магнитогорске разыграют медали спортивные пары.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

1-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Пары

Произвольная программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Андреева – Александр Акимов

2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Короткая программа

1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 73,32

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 70,28

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 62,95

4. Дарья Андреева – Александр Акимов – 61,76

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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результаты
пары
Александр Акимов
Елизавета Осокина
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Артем Грицаенко
logoСерия Гран-при России
Алексей Карпов
Дарья Андреева
Алиса Блинникова
Звезды Магнитки
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