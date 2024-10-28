Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 4-м матче подряд. У Аннунена 4 победы при 92,6% сэйвов и 8 пропущенных шайбах – из них 4 от «Оттавы» в 3-м периоде

Александр Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 4-м матче подряд.

Вратарь «Эвеланш» был сменщиком Юстуса Аннунена в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4).

24-летний финн отразил 26 из 30 бросков, пропустив все шайбы в третьем периоде.

Победа стала для Аннунена 4-й подряд при 8 пропущенных шайбах и 92,6% сэйвов на отрезке.

Всего в сезоне у него 90,5% сэйвов в 6 играх при коэффициенте надежности 2,48. У Георгиева 1 победа в 6 играх при 81,0% сэйвов и КН 4,99.

Следующий матч «Колорадо » проведет против «Чикаго» 28 октября (дома, начало по московскому времени – 29 октября в 04:00).