На полумарафоне в Валенсии установлен новый мировой рекорд в полумарафоне. Йомиф Кеджелча пробежал 21,1 км за 57:30

27 октября в Валенсии (Испания) прошел полумарафон. Трасса забега плоская и считается идеальной для личных рекордов.

Эфиопский атлет Йомиф Кеджелча (Йомиф Кейелча ) (двукратный чемпион мира на 3000 м в помещении, призер чемпионата мира на 10 000 м, обладатель мирового рекорда в беге на одну милю в помещении) на одну секунду улучшил мировой рекорд угандийского бегуна Джейкоба Киплимо (57:31). Прошлый рекорд был также установлен в Валенсии в 2021 году.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 57:30 Даниэль Матейко (Кения) – 58:17 Isaia Kipkoech Lasoi (Кения) – 58:21

21,1 км, женщины

Агнес Нгетич (Кения) – 1:03:04 Фотьен Тесфай (Эфиопия) – 1:03:21 Лилиан Касаит (Кения) – 1:03:32

Российский атлет Искандер Ядгаров (двукратный победитель Московского марафона) финишировал с результатом 1:02:32. Так быстро из отечественных атлетов в этом сезоне еще никто не бегал.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .