На полумарафоне в Валенсии установлен новый мировой рекорд в полумарафоне. Йомиф Кеджелча пробежал 21,1 км за 57:30
27 октября в Валенсии (Испания) прошел полумарафон. Трасса забега плоская и считается идеальной для личных рекордов.
Эфиопский атлет Йомиф Кеджелча (Йомиф Кейелча) (двукратный чемпион мира на 3000 м в помещении, призер чемпионата мира на 10 000 м, обладатель мирового рекорда в беге на одну милю в помещении) на одну секунду улучшил мировой рекорд угандийского бегуна Джейкоба Киплимо (57:31). Прошлый рекорд был также установлен в Валенсии в 2021 году.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 57:30
Даниэль Матейко (Кения) – 58:17
Isaia Kipkoech Lasoi (Кения) – 58:21
21,1 км, женщины
Агнес Нгетич (Кения) – 1:03:04
Фотьен Тесфай (Эфиопия) – 1:03:21
Лилиан Касаит (Кения) – 1:03:32
Российский атлет Искандер Ядгаров (двукратный победитель Московского марафона) финишировал с результатом 1:02:32. Так быстро из отечественных атлетов в этом сезоне еще никто не бегал.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий