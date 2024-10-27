Черданцев о критике комментаторов Карпиным: «Можно договориться до того, что обсуждать кино может только Тарантино. Я прокомментировал тысячу матчей уровня ЛЧ, могу оценивать»

Георгий Черданцев не считает критику комментаторов Валерием Карпиным оправданной.

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

«Так можно договориться до того, что обсуждать кино может только Тарантино. Если ты не получал главного приза Каннского кинофестиваля, ты что, не имеешь права обсуждать кино? [Антон] Долин (российский журналист и кинокритик признан иноагентом в РФ – Спортс’‘) тоже фильмы не снимал, но все читают.

Сами про себя тренеры и футболисты не говорят. Сколько раз предъявляли мне претензии за то, что в эфире тренеры ничего не говорят. Потому что не говорят! А журналист может сказать то, что не может сказать человек изнутри.

Я не беру на себя сложные оценки тактических нюансов и деталей, я не тренер. Но за счет того, что прокомментировал тысячу матчей уровня Лиги чемпионов, могу давать оценки. Надо быть полным кретином, чтобы не начать в этом разбираться, притом что тренерская профессия очень сложна.

То же самое касается профессии режиссера и отношения к кинокритикам. Странно было бы, чтобы только условный [Кирилл] Серебренников (российский режиссер театра и кино –Спортс’‘) писал про другие постановки – у него времени нет, он не ходит на них. Точно так же, как большинство футболистов и тренеров не смотрят футбол, у них нет времени.

Сколько раз я слышал упрек от многих руководителей клубов: «Что у тебя сидит условный Петров, что он выиграл?» Вечный вопрос! То есть о вас может говорить только тот, кто выиграл больше, чем тренер вашей команды. И получается, что говорить могут только эксперты уровня Черчесова , но когда он приходит, то максимально закрыт и не критикует, все очень лайтово.

Идеального эксперта не существует. Понимаю, что говорят английские и итальянские комментаторы-наррадоры, это скучно. Но наш Генич в сто раз интереснее рассказывает!» – сказал комментатор «Матч ТВ ».

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»