«Рома» проиграла «Фиорентине» 1:5 и идет 11-й в Серии А. У римлян 3 поражения, 3 победы и 2 ничьих в 8 матчах при Юриче

«Рома» потерпела разгромное поражение от «Фиорентины».

Римский клуб проиграл матч 9-го тура Серии А со счетом 1:5.

После назначения Ивана Юрича на пост главного тренера «Рома » провела 8 матчей, в которых одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Общий счет – 9:10.

В данный момент «джаллоросси» занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков.