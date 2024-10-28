«Рома» проиграла «Фиорентине» 1:5 и идет 11-й в Серии А. У римлян 3 поражения, 3 победы и 2 ничьих в 8 матчах при Юриче
«Рома» потерпела разгромное поражение от «Фиорентины».
Римский клуб проиграл матч 9-го тура Серии А со счетом 1:5.
После назначения Ивана Юрича на пост главного тренера «Рома» провела 8 матчей, в которых одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Общий счет – 9:10.
В данный момент «джаллоросси» занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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