«Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо». Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»

Рашид Рахимов цитатой про собак и волка отреагировал на слухи об отставке.

В воскресенье «Рубин» обыграл «Оренбург » (2:1) в 13‑м туре Мир РПЛ . Ранее была информация, что казанский клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, который может сменить Рахимов .

– Как у вас так получается побеждать? Не первая волевая победа.

– Это больше к игрокам, они это реализовывают. В первом тайме было большое давление на наши ворота, и мы на это поздно реагировали. К сожалению, пропустили мяч после единственного голевого момента.

Во втором тайме стали играть более агрессивно, больше перехватывать мячей, практически все подборы были за нами. Также в центре получилось завладеть мячом и быстро переходить в атаку. Я считаю, что команда хорошо перестроилась в перерыве и одержала эту победу, это говорит о наличии боевого духа и характера.

– Что эта победа значит для вас?

– Для меня все матчи важны. Если вы имеете в виду то, что пишут и говорят… Знаете, маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо, – сказал главный тренер «Рубина ».

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