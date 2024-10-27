  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо». Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»
45

«Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо». Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»

Рашид Рахимов цитатой про собак и волка отреагировал на слухи об отставке.

В воскресенье «Рубин» обыграл «Оренбург» (2:1) в 13‑м туре Мир РПЛ. Ранее была информация, что казанский клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, который может сменить Рахимов.

– Как у вас так получается побеждать? Не первая волевая победа.

– Это больше к игрокам, они это реализовывают. В первом тайме было большое давление на наши ворота, и мы на это поздно реагировали. К сожалению, пропустили мяч после единственного голевого момента.

Во втором тайме стали играть более агрессивно, больше перехватывать мячей, практически все подборы были за нами. Также в центре получилось завладеть мячом и быстро переходить в атаку. Я считаю, что команда хорошо перестроилась в перерыве и одержала эту победу, это говорит о наличии боевого духа и характера.

– Что эта победа значит для вас?

– Для меня все матчи важны. Если вы имеете в виду то, что пишут и говорят… Знаете, маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо, – сказал главный тренер «Рубина».

«Карма всегда работает. Плохим людям просто везет». Пацанский цитатник звезды «Байера»

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoРашид Рахимов
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Для Рахимова матч «Рубина» с «Оренбургом» станет решающим. В случае отставки его место может занять Федотов (Иван Карпов)
3125 октября, 10:18
Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»: «Зачем отвечать тем, кто выпускает нехороший воздух? Они могут язву желудка и раковые болезни так получить. Нужно быть добрее»
924 октября, 09:58
Слезы дебютанта «Рубина»: привез пенальти, заменили еще в первом тайме. «Динамо» безжалостно
3821 октября, 05:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Спартака» 4 победы в 5 последних матчах, три из них – сухие
2212 минут назад
«Спартак» обыграл «Пари НН» на выезде – 2:0. Бонгонда и Шамар забили, Карапузова удалили на 94-й
4413 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Химками», «Зенит» против «Локо»
66513 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса», «Сосьедад» примет «Осасуну»
61425 минут назадLive
Винисиус – судье после желтой карточки в класико: «Ты всегда такой! Всегда так делаешь!»
2740 минут назад
Перес и правление «Реала» поддерживают Анчелотти. Но есть недовольные тренером, в раздевалке присутствует напряженность (Relevo)
4153 минуты назад
Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН» отменили после ВАР. Мартинсу показали желтую за симуляцию
24сегодня, 11:58Фото
Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»
89сегодня, 11:42
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
15сегодня, 11:31Live
Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»
59сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кукурелья о «Челси»: «Мечтаем выигрывать трофеи. В АПЛ это сложно, перед нами команды с устоявшимся проектом. Играть в ЛЧ в следующем сезоне важно для нас»
10 минут назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Бруну и Гарначо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
216 минут назад
«Челси» – «Ньюкасл». Палмер и Джеймс в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
217 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» забил 4 гола «Иркутску», «Спартак-2» разгромил «Тверь»
125 минут назадLive
Бонгонда забил «Пари НН», перехватив неудачный пас вратаря Медведева. Это 1-й гол вингера «Спартака» в сезоне
628 минут назад
«Химки» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1845 минут назад
«Барса» 7 раз разгромила «Реал» в XXI веке на чужом поле. У «Мадрида» одна такая победа в гостях
948 минут назад
Шченсны закурил в раздевалке «Барсы» после победы над «Реалом»
13сегодня, 12:22Фото
«Столько же нулей, как в его чеках. Несправедливый мир». Рэпер Booba о статистике Мбаппе в класико
11сегодня, 12:03
Первая лига. «Уфа» победила «Ротор», «Сочи» в гостях у «КАМАЗа», «Торпедо» сыграет с «Родиной»
38сегодня, 12:00Live