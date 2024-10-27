«Наполи» оторвался от «Интера» на 4 очка после 9-го тура Серии А, от «Ювентуса» – на 5

«Наполи» увеличил отрыв от преследователей по итогам 9-го тура Серии А.

Команда Антонио Конте лидирует в чемпионате Италии с 22 очками. Благодаря тому, что «Интер » и «Ювентус » сыграли вничью (4:4), неаполитанцы оторвались от обоих клубов. Теперь между ними 4 и 5 очков соответственно.

По 16 очков набрали «Аталанта », «Лацио » и «Удинезе» – они идут следом за туринцами. У «Милана » 14 баллов, но есть матч в запасе.