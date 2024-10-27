«Наполи» оторвался от «Интера» на 4 очка после 9-го тура Серии А, от «Ювентуса» – на 5
«Наполи» увеличил отрыв от преследователей по итогам 9-го тура Серии А.
Команда Антонио Конте лидирует в чемпионате Италии с 22 очками. Благодаря тому, что «Интер» и «Ювентус» сыграли вничью (4:4), неаполитанцы оторвались от обоих клубов. Теперь между ними 4 и 5 очков соответственно.
По 16 очков набрали «Аталанта», «Лацио» и «Удинезе» – они идут следом за туринцами. У «Милана» 14 баллов, но есть матч в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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