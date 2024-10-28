  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ – в ворота «Оттавы». Он стал 2-й звездой матча
Видео
2

Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ – в ворота «Оттавы». Он стал 2-й звездой матча

Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ.

Форвард «Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4). Его признали второй звездой встречи. 

На счету 25-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 9 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Коваленко (14:10, 0:11 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ – еще 2 прошли мимо. Также он применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoОттава
logoКолорадо
logoНХЛ
logoНиколай Коваленко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Ютой». У него 3 очка в 8 играх за «Колорадо» в сезоне
225 октября, 04:45
Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ. Форвард «Колорадо» сделал передачу в матче с «Анахаймом»
319 октября, 04:22Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мирошниченко забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с 10 очками в 8 играх
9 минут назад
Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч – 21:33 с «Монреалем». У него 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа
19 минут назад
Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 4-м матче подряд. У Аннунена 4 победы при 92,6% сэйвов и 8 пропущенных шайбах – из них 4 от «Оттавы» в 3-м периоде
54 минуты назад
НХЛ. «Эдмонтон» одолел «Детройт», «Нью-Джерси» забросил 6 шайб «Анахайму», «Колорадо» обыграл «Оттаву»
110сегодня, 03:42
Капитан «Нью-Джерси» Хишир возглавил гонку снайперов НХЛ с 9 голами в 12 играх. Это 1-й в истории случай лидерства игрока «Девилс» при 5+ шайбах
1сегодня, 03:25
Минтюков завершил матч с «Нью-Джерси» с «минус 3». У него 1 бросок и 1 хит за 20:37
сегодня, 03:10
Были ли мексиканские команды в НХЛ? 10 простых вопросов про лигу
сегодня, 00:00Спецпроект
Кожевников о реакции СМИ на игру «Спартак» – СКА: «В футболе это проходили 20 лет назад, сегодня на него без слез не взглянешь – атмосфера деградации. И трибуны с фанатами не самого высокого культурного уровня»
26вчера, 21:52
Кучеров или Макдэвид? Панарин или Капризов? Соберите свою команду в карточной игре по НХЛ
вчера, 21:30Спецпроект
Завгородний о Ротенберге: «Хороший специалист. У него всегда топовые команды, организация отличная. В плане бизнеса СКА на высшем уровне»
16вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд после 4 поражений на старте. Команда идет 4-й в дивизионе
34 минуты назад
Драйзайтль набрал 2+1 с «Детройтом» в день 29-летия. Он вышел на 5-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 2+ очками (241)
2сегодня, 03:40
Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»
2вчера, 21:59
Защитник «Ак Барса» Лямкин набрал 100-е очко в КХЛ
вчера, 21:30
Кросби о 3:4 с «Ванкувером»: «Нельзя делать одну ошибку за другой. Когда мы ошибаемся, должно быть осознание, что после этого нужно провести хорошую смену, вернуть импульс»
3вчера, 21:19
Губернатор Ярославской области о 3:2 с минским «Динамо»: «Пятая подряд победа «Локомотива». Напряженная и красивая игра. Так держать, парни!»
вчера, 20:49
Бабаев об игре Кузнецова: «Кто не знает Евгения, смотрят только на его голы и передачи. Нужно смотреть, какое преимущество он дает СКА своими действиями без шайбы. В КХЛ мало кто так умеет»
2вчера, 20:15
Звягин о 35-летнем Гранте в «Авангарде»: «Здесь не по паспорту. С его катанием, броском, игровым мышлением он должен помочь. Алекс зарекомендовал себя как защитник высочайшего уровня»
1вчера, 19:34
Тарасова про памятник отцу в Омске: «Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте. Таких тренеров сейчас не хватает»
6вчера, 19:18
Квартальнов о 2:3 от «Локомотива»: «Начало было осторожное. Нелепый гол пропустили. Мы сильно уступали в мелочах»
1вчера, 18:59