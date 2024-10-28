Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ – в ворота «Оттавы». Он стал 2-й звездой матча
Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ.
Форвард «Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4). Его признали второй звездой встречи.
На счету 25-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 9 играх в текущем сезоне.
Сегодня Коваленко (14:10, 0:11 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ – еще 2 прошли мимо. Также он применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости