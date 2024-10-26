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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин выступят с произвольными танцами

Степанова и Букин покажут произвольный танец на Гран-при России в Магнитогорске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

1-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Танцы на льду

Произвольный танец – 16:55 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Лунина – Андрей Акулов

2. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

3. Алиса Абдуллина – Артем Крылов

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

Вторая разминка

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов

6. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

7. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Третья разминка

9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

10. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

11. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

12. Александра Степанова – Иван Букин

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 83,35

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 81,39

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 78,39

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 74,14

5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 71,69

6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 69,80

7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 69,62

8. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,55

9. Александра Прокопец – Александр Васькович – 64,34

10. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 60,52

11. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 56,93

12. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 38,33

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
Софья Шевченко
Александр Вахнов
logoДевид Нарижный
logoСофья Тютюнина
Александр Васькович
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Дмитрий Студеникин
Алиса Абдуллина
Матвей Грачев
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Артем Крылов
Александра Прокопец
Андрей Ежлов
Ксения Краусова
Даниил Корочкин
Дарья Лунина
Андрей Акулов
Дарья Савкина
Звезды Магнитки
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