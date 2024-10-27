Тен Хаг про победный гол «Вест Хэма» с пенальти: «Чувствую несправедливость в 3-й раз за сезон. ВАР должен вмешиваться только при явных ошибках, это точно не она. Это нечестно»

Эрик тен Хаг недоволен назначением пенальти в пользу «Вест Хэма» (1:2).

«В этом сезоне мы трижды чувствовали несправедливое отношение. Мы должны забивать, мы создали очень много моментов. Мы должны были вести со счетом 2:0 или 3:0. Когда проигрываешь 0:1, нужен сильный характер, чтобы вернуться в игру, и команда его показала. Но то, что мы пропустили с пенальти, несправедливо и нечестно.

Было очень сложно что-то увидеть в том моменте. Перед сезоном был инструктаж по поводу того, что ВАР должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. Это точно не явная и не очевидная ошибка со стороны главного судьи.

Это еще одно разочарование, но я ничего не могу с этим поделать. Мы не набираем очков, а должны. Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы не забиваем, хотя проводим хорошую игру. Проигрывать таким образом неприятно.

Я говорил с судьями, но решение уже было принято, пути назад нет, таков футбол. Я уже в третий раз почувствовал несправедливость в этом сезоне, и это оказывает огромное влияние на нашу команду и на наши результаты, а также на наше место в таблице. Это неправильно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1