Тен Хаг про победный гол «Вест Хэма» с пенальти: «Чувствую несправедливость в 3-й раз за сезон. ВАР должен вмешиваться только при явных ошибках, это точно не она. Это нечестно»
«В этом сезоне мы трижды чувствовали несправедливое отношение. Мы должны забивать, мы создали очень много моментов. Мы должны были вести со счетом 2:0 или 3:0. Когда проигрываешь 0:1, нужен сильный характер, чтобы вернуться в игру, и команда его показала. Но то, что мы пропустили с пенальти, несправедливо и нечестно.
Было очень сложно что-то увидеть в том моменте. Перед сезоном был инструктаж по поводу того, что ВАР должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. Это точно не явная и не очевидная ошибка со стороны главного судьи.
Это еще одно разочарование, но я ничего не могу с этим поделать. Мы не набираем очков, а должны. Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы не забиваем, хотя проводим хорошую игру. Проигрывать таким образом неприятно.
Я говорил с судьями, но решение уже было принято, пути назад нет, таков футбол. Я уже в третий раз почувствовал несправедливость в этом сезоне, и это оказывает огромное влияние на нашу команду и на наши результаты, а также на наше место в таблице. Это неправильно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1
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