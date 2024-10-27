  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тен Хаг про победный гол «Вест Хэма» с пенальти: «Чувствую несправедливость в 3-й раз за сезон. ВАР должен вмешиваться только при явных ошибках, это точно не она. Это нечестно»
51

Тен Хаг про победный гол «Вест Хэма» с пенальти: «Чувствую несправедливость в 3-й раз за сезон. ВАР должен вмешиваться только при явных ошибках, это точно не она. Это нечестно»

Эрик тен Хаг недоволен назначением пенальти в пользу «Вест Хэма» (1:2).

«В этом сезоне мы трижды чувствовали несправедливое отношение. Мы должны забивать, мы создали очень много моментов. Мы должны были вести со счетом 2:0 или 3:0. Когда проигрываешь 0:1, нужен сильный характер, чтобы вернуться в игру, и команда его показала. Но то, что мы пропустили с пенальти, несправедливо и нечестно.

Было очень сложно что-то увидеть в том моменте. Перед сезоном был инструктаж по поводу того, что ВАР должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. Это точно не явная и не очевидная ошибка со стороны главного судьи.

Это еще одно разочарование, но я ничего не могу с этим поделать. Мы не набираем очков, а должны. Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы не забиваем, хотя проводим хорошую игру. Проигрывать таким образом неприятно.

Я говорил с судьями, но решение уже было принято, пути назад нет, таков футбол. Я уже в третий раз почувствовал несправедливость в этом сезоне, и это оказывает огромное влияние на нашу команду и на наши результаты, а также на наше место в таблице. Это неправильно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
Дэвид Кут
видеоповторы
logoЭрик тен Хаг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» идет на 14-м месте после 9 туров АПЛ. Команда тен Хага набрала 11 очков, поражений больше, чем побед, разница мячей – «минус 3»
98сегодня, 16:15
У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах
77сегодня, 16:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Интер» – «Ювентус». Лаутаро, Тюрам, Веа, Влахович и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция
1516 минут назадLive
«Арсенал» – «Ливерпуль». 1:1 – ван Дейк сравнял после гола Сака. Онлайн-трансляция
284 минуты назадLive
Ширер о пенальти в пользу «Вест Хэма»: «Ужасное решение, нравится вам «МЮ» или нет. Не понимаю, почему ВАР вмешался»
27 минут назад
У «МЮ» самая большая разница между забитыми и ожидаемыми голами в АПЛ – 8 мячей при xG 14,6. Меньше манкунианцев забили только «Пэлас» и «Саутгемптон»
7 минут назад
Расистские выкрики на «Бернабеу» звучали и в адрес Рафиньи, Бальде и Фати (Relevo)
1416 минут назад
Помните, в какой форме Буффон тащил за «Парму»? Проверим!
17 минут назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины», «Лацио» разгромил «Дженоа»
1917 минут назадLive
Личка о том, что «Динамо» много пропускает: «Смотрите, как вчера играл «Реал». Это футбол, мы много забиваем, с другой стороны»
631 минуту назад
«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 6 побед, 2 ничьих. Команда Компани лидирует в чемпионате
435 минут назад
Гончаренко недоволен календарем и временем матчей «Пари НН»: «Сперва расставят московские команды и «Зенит», а потом уже нас. Почему «Ливерпуль» показывают в 12 дня? Для азиатского рынка»
1437 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса», «Сосьедад» принимает «Осасуну» , «Хетафе» – «Валенсия»
615сегодня, 15:21Live
Лопетеги о пенальти «Вест Хэма» в ворота «МЮ» на 92-й: «Игроки говорят, что он был, судья считает так же, я уверен, что они правы. Я сам не видел момента»
7 минут назад
«Бетис» – «Атлетико». Гризманн и Альварес в основе. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
112 минут назад
Мареска о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Доволен не только тремя очками, но и игрой «Челси». Чувствую себя плохо в каждом матче – приходится оставлять игроков вне состава»
220 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Мостовой к нам не обращался. Решение о стажировке принимается совместно с тренером, лично я не вижу в этом проблемы»
227 минут назад
«Ницца» – «Монако». 1:1 – Эмболо забил, Головин играет. Онлайн-трансляция
132 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» забил 5 голов «Бохуму» в гостях, «Айнтрахт» играет с «Унионом»
3949 минут назадLive
«Бавария» разнесла «Бохум» на выезде – 5:0! Кейн, Коман, Сане, Мусиала и Олисе забили
1351 минуту назад
Личка о 4:3 с «Химками»: «Динамо» хотело сыграть на ноль, но не получилось – не хватает концентрации. Заболотный – отличный нападающий, очень опытный и умный»
759 минут назад
Радимов дал совет Мостовому: «Месяц назад, когда остался на скамейке, звонил: «Что делать? Все надоело». Я ответил: «Возьми мяч и тренируйся. Не надо ныть». Спустя месяц – он играет»
10сегодня, 16:16