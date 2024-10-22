Дуглас получил паспорт РФ, «Спартак» отказал Мостовому в стажировке, СКА выиграл 8:1, капитан «Сибири» сломал челюсть партнеру, Мадагаскар и Афганистан готовы играть с Россией и другие новости

1. Путин предоставил российское гражданство защитнику «Зенита» Сантосу. Дуглас сможет выступать за сборную России. Есть информация , что футболист перестанет быть легионером не раньше весны, а в заявке продолжит считаться иностранцем. Также гражданином РФ стал хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт: 31-летний канадский форвард проводит третий сезон в КХЛ.

2. «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. Сергей Овчинников говорит , что дело в «каком-то интервью». Сам Александр говорит , что не смог приехать из-за болезни. Зато позвать Мостового готов «Алавес», экс-игрок «Сельты» милостиво рассмотрит предложение.

3. В КХЛ СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» – 8:1. «Локомотив» победил «Динамо» Москва по буллитам, «Металлург» был сильнее «Куньлуня», «Спартак» уступил «Адмиралу» с 3:0 по ходу игры. «Трактор» возглавляет таблицу Востока после победы над «Сибирью» (5:4). Дмитрий Квартальнов первым среди тренеров провел 900 матчей в лиге.

4. Мадагаскар готов организовать матч с Россией: «Наши страны объединяют исторические связи. Это будет содействовать нашему сотрудничеству». Также с Россией не против сыграть Афганистан: «У нас с РФ очень дружеские отношения. Наши игроки тоже сильные».

5. НХЛ. В единственном матче дня «Торонто» обыграл «Тампу» (5:2), Кучеров набрал очки в 5-м матче подряд, Василевский был заменен после 4 пропущенных шайб.

6. Капитан «Сибири» Нарылков сломал челюсть партнеру по команде во время конфликта в раздевалке. Возможно, Попова ударили «из-за того, что он бухал». Пострадавший не планировал писать заявление, так как в клубе «так не принято» , но полиция все же проводит проверку.

7. ISU может допустить российских фигуристов к участию в олимпийском сезоне.

8. Неймар вернулся на поле через год после разрыва «крестов». Форвард «Аль-Хилаля» вышел на замену в матче азиатской ЛЧ с «Аль-Айном».

9. Софья Муравьева пропустит этап Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске из-за травмы.

10. Леонид Слуцкий признан лучшим тренером сентября в китайской Суперлиге. «Шанхай Шеньхуа» выиграл все 3 матча.

11. Винисиусу, Касильясу, Роналдиньо, Пуйолю, Фигу, Роберто Карлосу грозят иски от пострадавших от финансовой пирамиды. Игроки участвовали в мероприятиях криптокомпании, обещавшей 300% дохода.

12. Более 100 футболисток попросили ФИФА расторгнуть контракт с саудовской нефтяной компанией из-за «систематического притеснения женщин и гомосексуалистов» в стране.

13. Трофеи Гран-при «Формулы-1» в США заменили из-за возможных проблем с авторскими правами.

14. «Десятка» Мусагалиева не вышла в плей-офф Кубка Медиалиги, заняв 4-е место с конца. За клуб играют Рыбус, Идову и Обухов.

15. Попугай экс-арбитра Пахареса начал петь гимн «Реала» , когда рефери был в эфире El Chiringuito. Судья шикал на птицу.

Цитаты дня .

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Я первый им отказал. Меня никто из клубов звать не должен – должны умолять, чтобы я пришел! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, ###? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться»

Дмитрий Песков: «Россия сейчас имеет проблемы со спортом высших достижений. Их надо решать»

«Трачу примерно миллион рублей в месяц. Если поставить цель, можно прожить на 30 тысяч, но мы зарабатываем деньги, чтобы тратить ». Андрей Мостовой о словах Латышонка

Алина Загитова: «У меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие . Это тренировки, совещания, мероприятия»

Игорь Ларионов: «Деда по папе забрали в лагерь в 37-м. Стал врагом народа – чей-то донос . О ссылке деда по маме узнал зрелым: то поколение росло в страхе, ребенку такое не рассказывали»

Бетербиев не видит смысла в реванше с Биволом: «Разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно »

Ротенберг на вопрос, почему не играет Рендулич: «Вы из Хорватии? С ним все хорошо. Модрич тоже иногда пропускает матчи »