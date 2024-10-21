«Десятка» Мусагалиева не вышла в плей-офф Кубка Медиалиги, заняв 4-е место с конца. За клуб играют Рыбус, Идову и Обухов

Команда Азамата Мусагалиева не вышла в плей-офф Winline Кубка Медиалиги.

ФК «10» по итогам регулярного чемпионата занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

Вчера в заключительном туре «Десятка» проиграла «Амкалу » (0:2). В итоге команда завершила регулярку с 10 очками, отстав от Fight Nights (10-е место) и «Чисто Питер » (9-е место) на один балл.

У «Десятки » оставался шанс набрать одно очко благодаря победе в суперчеллендже по итогам сезона, однако команде не удалось его выиграть.

Таким образом, ФК «10» завершил сезон с четырьмя победами (две в основное время, две – по буллиталити) и четырьмя поражениями в восьми матчах, разница мячей – 6:6.

За клуб Азамата в числе прочих выступают Мачей Рыбус, Брайн Идову, Владимир Обухов, Игорь Киреев, Владислав Пантелеев , Павел Голышев и лучший игрок 2022 года в медиафутболе Сергей Кутузов .

Мусагалиев основал команду в 2022 году. С тех пор она регулярно выступает на крупных медиафутбольных турнирах, но ни разу не смогла выиграть ни Медиалигу , ни Московский Кубок Селебрити .