«Десятка» Мусагалиева не вышла в плей-офф Кубка Медиалиги, заняв 4-е место с конца. За клуб играют Рыбус, Идову и Обухов
ФК «10» по итогам регулярного чемпионата занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.
Вчера в заключительном туре «Десятка» проиграла «Амкалу» (0:2). В итоге команда завершила регулярку с 10 очками, отстав от Fight Nights (10-е место) и «Чисто Питер» (9-е место) на один балл.
У «Десятки» оставался шанс набрать одно очко благодаря победе в суперчеллендже по итогам сезона, однако команде не удалось его выиграть.
Таким образом, ФК «10» завершил сезон с четырьмя победами (две в основное время, две – по буллиталити) и четырьмя поражениями в восьми матчах, разница мячей – 6:6.
За клуб Азамата в числе прочих выступают Мачей Рыбус, Брайн Идову, Владимир Обухов, Игорь Киреев, Владислав Пантелеев, Павел Голышев и лучший игрок 2022 года в медиафутболе Сергей Кутузов.
Мусагалиев основал команду в 2022 году. С тех пор она регулярно выступает на крупных медиафутбольных турнирах, но ни разу не смогла выиграть ни Медиалигу, ни Московский Кубок Селебрити.
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