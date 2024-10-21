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  • «Десятка» Мусагалиева не вышла в плей-офф Кубка Медиалиги, заняв 4-е место с конца. За клуб играют Рыбус, Идову и Обухов
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«Десятка» Мусагалиева не вышла в плей-офф Кубка Медиалиги, заняв 4-е место с конца. За клуб играют Рыбус, Идову и Обухов

Команда Азамата Мусагалиева не вышла в плей-офф Winline Кубка Медиалиги.

ФК «10» по итогам регулярного чемпионата занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

Вчера в заключительном туре «Десятка» проиграла «Амкалу» (0:2). В итоге команда завершила регулярку с 10 очками, отстав от Fight Nights (10-е место) и «Чисто Питер» (9-е место) на один балл.

У «Десятки» оставался шанс набрать одно очко благодаря победе в суперчеллендже по итогам сезона, однако команде не удалось его выиграть.

Таким образом, ФК «10» завершил сезон с четырьмя победами (две в основное время, две – по буллиталити) и четырьмя поражениями в восьми матчах, разница мячей – 6:6.

За клуб Азамата в числе прочих выступают Мачей Рыбус, Брайн Идову, Владимир Обухов, Игорь Киреев, Владислав Пантелеев, Павел Голышев и лучший игрок 2022 года в медиафутболе Сергей Кутузов.

Мусагалиев основал команду в 2022 году. С тех пор она регулярно выступает на крупных медиафутбольных турнирах, но ни разу не смогла выиграть ни Медиалигу, ни Московский Кубок Селебрити.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoПавел Голышев
logoИгорь Киреев
logoВладимир Обухов
logoБрайн Идову
logoМачей Рыбус
logoВладислав Пантелеев
logoАмкал
logoМосковский Кубок Селебрити
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logoФК 10
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoАзамат Мусагалиев
logoЧисто Питер
logoWinline Кубок Медиалиги
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