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  • Квартальнов – первый тренер с 900 матчами в КХЛ. Никитин провел 614 игр, Кудашов – 560, Воробьев – 540, Разин – 507
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Квартальнов – первый тренер с 900 матчами в КХЛ. Никитин провел 614 игр, Кудашов – 560, Воробьев – 540, Разин – 507

Дмитрий Квартальнов первым среди тренеров провел 900 матчей в КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» возглавляет команду в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса».

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, который провел 900 матчей в КХЛ. Специалист в лиге также возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Список тренеров с наибольшим количеством матчей выглядит следующим образом:

Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) – 900;

Владимир Крикунов – 722;

Олег Знарок – 709;

Зинэтула Билялетдинов – 703;

Андрей Назаров – 647;

Игорь Никитин («Локомотив») – 614;

Алексей Кудашов («Динамо») – 560;

Андрей Скабелка – 554;

Илья Воробьев (ЦСКА) – 540;

Андрей Разин («Металлург») – 507.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoИлья Воробьев
logoЗинэтула Билялетдинов
logoИгорь Никитин
logoАлексей Кудашов
logoДмитрий Квартальнов
logoВладимир Крикунов
logoАндрей Назаров
logoОлег Знарок
logoДинамо Минск
logoАндрей Скабелка
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoДинамо Москва
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