Квартальнов – первый тренер с 900 матчами в КХЛ. Никитин провел 614 игр, Кудашов – 560, Воробьев – 540, Разин – 507
Дмитрий Квартальнов первым среди тренеров провел 900 матчей в КХЛ.
Главный тренер минского «Динамо» возглавляет команду в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса».
Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, который провел 900 матчей в КХЛ. Специалист в лиге также возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
Список тренеров с наибольшим количеством матчей выглядит следующим образом:
Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) – 900;
Владимир Крикунов – 722;
Олег Знарок – 709;
Зинэтула Билялетдинов – 703;
Андрей Назаров – 647;
Игорь Никитин («Локомотив») – 614;
Алексей Кудашов («Динамо») – 560;
Андрей Скабелка – 554;
Илья Воробьев (ЦСКА) – 540;
Андрей Разин («Металлург») – 507.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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