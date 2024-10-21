Квартальнов – первый тренер с 900 матчами в КХЛ. Никитин провел 614 игр, Кудашов – 560, Воробьев – 540, Разин – 507

Дмитрий Квартальнов первым среди тренеров провел 900 матчей в КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» возглавляет команду в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса».

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, который провел 900 матчей в КХЛ. Специалист в лиге также возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Список тренеров с наибольшим количеством матчей выглядит следующим образом:

Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск ) – 900;

Владимир Крикунов – 722;

Олег Знарок – 709;

Зинэтула Билялетдинов – 703;

Андрей Назаров – 647;

Игорь Никитин («Локомотив») – 614;

Алексей Кудашов («Динамо») – 560;

Андрей Скабелка – 554;

Илья Воробьев (ЦСКА) – 540;

Андрей Разин («Металлург») – 507.