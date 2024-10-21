Капитан «Сибири» Нарылков мог ударить одноклубника «из-за того, что тот бухал». Попов не будет писать заявление, так как в клубе «так не принято» («Сиб.фм»)

Названа возможная причина нападения капитана «Сибири» на партнера по команде.

Ранее стало известно, что 37-летний Сергей Нарылков сломал челюсть Константину Попову во время конфликта, который произошел между ними в раздевалке. 22-летний футболист находится в тяжелом состоянии.

Как пишет «Сиб.фм» со ссылкой на источник, связанный с клубом, причиной драки могло стать пристрастие Попова к алкоголю.

«Есть версия, что он ударил его из-за того, что тот бухал. Капитану это не понравилось», – сообщил источник.

Отмечается, что Константин не собирается писать заявление в полицию, поскольку в клубе «так не принято».