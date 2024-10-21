Капитан «Сибири» Нарылков мог ударить одноклубника «из-за того, что тот бухал». Попов не будет писать заявление, так как в клубе «так не принято» («Сиб.фм»)
Названа возможная причина нападения капитана «Сибири» на партнера по команде.
Ранее стало известно, что 37-летний Сергей Нарылков сломал челюсть Константину Попову во время конфликта, который произошел между ними в раздевалке. 22-летний футболист находится в тяжелом состоянии.
Как пишет «Сиб.фм» со ссылкой на источник, связанный с клубом, причиной драки могло стать пристрастие Попова к алкоголю.
«Есть версия, что он ударил его из-за того, что тот бухал. Капитану это не понравилось», – сообщил источник.
Отмечается, что Константин не собирается писать заявление в полицию, поскольку в клубе «так не принято».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Сиб.фм»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости