Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «Ну и что? Есть много других команд»
Александр Мостовой прокомментировал отмену стажировки в «Спартаке».
Ранее стало известно, что московский клуб отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.
– Я не смог приехать на стажировку из-за болезни.
– Но «Спартак» заявил, что ваша стажировка отменилась по инициативе клуба?
– Ну и что? Есть много других команд, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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