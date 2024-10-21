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Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «Ну и что? Есть много других команд»

Александр Мостовой прокомментировал отмену стажировки в «Спартаке».

Ранее стало известно, что московский клуб отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.

– Я не смог приехать на стажировку из-за болезни.

– Но «Спартак» заявил, что ваша стажировка отменилась по инициативе клуба?

– Ну и что? Есть много других команд, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
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