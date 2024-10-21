Капитан «Сибири» Нарылков сломал челюсть партнеру по команде во время конфликта в раздевалке (Mash Siberia)
Капитан «Сибири» сломал челюсть партнеру по команде.
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia, Сергей Нарылков нанес травму Константину Попову во время конфликта, который произошел между ними в раздевалке.
В данный момент 22-летний футболист находится в тяжелом состоянии. У Попова диагностирован двусторонний перелом нижней челюсти, ему сделали операцию.
В клубе отказались комментировать инцидент. 37-летний Нарылков сказал лишь то, что «это их мужское дело».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Московский комсомолец»
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