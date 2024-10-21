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Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»

Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России.

В понедельник президент России Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» гражданство.

Представитель юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец ранее заявлял о невозможности выступления Сантоса за российскую национальную команду.

«К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, не быть легионером в РПЛ была допущена неточность.

Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются

Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства. Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России.

Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии», – говорится в телеграм-канале SILA International Lawyers.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал SILA International Lawyers
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