  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» – 8:1. Команда Ротенберга выиграла 4 матча подряд
23

СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» – 8:1. Команда Ротенберга выиграла 4 матча подряд

СКА одержал 4-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга разгромила «Витязь» со счетом 8:1. 

Это четвертая подряд победа СКА в регулярном чемпионате КХЛ и крупнейшая в этом сезоне.

Петербургский клуб занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 18 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСКА
logoВитязь
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бучельников про Ротенберга: «Огромный фанатик хоккея. Скидывает в командные чаты моменты с игр НХЛ, КХЛ, следит. Чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея»
3116 октября, 13:51
Данила Моисеев о старте СКА: «У нас там были очень мощные предсезонки, много «земли», бега. В сентябре тяжело, ноги – не легкие. Поздней осенью и зимой – совсем другое дело»
612 октября, 05:45
Кто такой Андрей Козырев – революционер из «Северстали». Ротенберг считает его воспитанником
671 октября, 07:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Локомотива» 3-я победа подряд. Команда Никитина идет первой на Западе
4 минуты назад
КХЛ. СКА забросил 8 шайб «Витязю», «Локомотив» победил «Динамо» Москва по буллитам, «Металлург» был сильнее «Куньлуня», «Спартак» уступил «Адмиралу» с 3:0 по ходу игры
1996 минут назад
Кузнецов набрал очки в 5-м матче подряд, Деанджело – в 7-м. У Евгения 13 баллов в 13 играх, у Энтони – 16 в 9
118 минут назад
Ливо может покинуть «Салават Юлаев» из-за долгов по зарплате. Форвард набрал 16 очков в 14 матчах сезона КХЛ
18сегодня, 17:55
Фетисов о пиве на стадионах: «Было бы разумно – может быть выгодная история. Мы контролируем все: от дорог до работы. И это тоже можно будет контролировать»
15сегодня, 17:45
Ларионов про вино: «Правильные бокалы, атмосфера, температура – так получаешь колоссальное удовольствие. Если не уверен в конкретном вине, даже не буду пробовать»
3сегодня, 17:19
Щитов о Ротенберге: «Чем интереснее пресс-конференции, тем лучше – все смотрят. Приковывает внимание то, что он говорит»
14сегодня, 17:10
Курьянов про «Авангард»: «Очень неплохие по содержанию два последних матча. Многим первые три победы на старте регулярки вскружили голову»
9сегодня, 16:55
Квартальнов – первый тренер с 900 матчами в КХЛ. Никитин провел 614 игр, Кудашов – 560, Воробьев – 540, Разин – 507
23сегодня, 16:35
НХЛ. «Торонто» примет «Тампу»
25сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Григоренко оформил хет-трик против «Витязя». У форварда СКА 6+6 в 17 матчах
48 минут назад
Панарин – вторая звезда недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 8 очков в 3 матчах
3сегодня, 17:35
Быков о Кузнецове: «СКА сделал отличный PR-ход. Перспективная команда с талантливой молодежью – Евгений может передать опыт»
1сегодня, 16:45
Александр Мальцев о Пакетте: «Приветствую получение российского гражданства – это хороший шаг»
1сегодня, 15:55
Каменский о Криштофе: «Бегут худшие легионеры, а у нас лучшая лига в Европе»
5сегодня, 15:46
Форвард «Сибири» Бек сделал хет-трик «Трактору». У него 12 очков в 14 матчах сезона
5сегодня, 15:15
Пьянов набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Сибири» 10 баллов в 17 играх сезона
4сегодня, 13:55
Форвард «Трактора» Котляревский повторил личный рекорд результативности, набрав 11 очков за 17 игр. Столько же было за 53 матча прошлого сезона
7сегодня, 13:45
Тамбиев о камбэке против «Спартака»: «Адмирал» добавил в подборах и единоборствах во 2-м периоде – это дало результат. Ребята проявили характер»
сегодня, 12:51
Экс-гендиректор СКА Точицкий: «Деньги считались, контролировались. Не было такого, что один ответственный человек мог предлагать любые контракты»
4сегодня, 12:39