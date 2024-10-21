СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» – 8:1. Команда Ротенберга выиграла 4 матча подряд
СКА одержал 4-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга разгромила «Витязь» со счетом 8:1.
Это четвертая подряд победа СКА в регулярном чемпионате КХЛ и крупнейшая в этом сезоне.
Петербургский клуб занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 18 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости