СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» – 8:1. Команда Ротенберга выиграла 4 матча подряд

СКА одержал 4-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга разгромила «Витязь » со счетом 8:1.

Это четвертая подряд победа СКА в регулярном чемпионате КХЛ и крупнейшая в этом сезоне.

Петербургский клуб занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 18 матчах.