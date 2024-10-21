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Путин предоставил российское гражданство защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу

Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» гражданство РФ.

Дуглас Сантос выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. Его контракт действует до 2027-го.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: официальный портал правовой информации
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