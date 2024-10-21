Путин предоставил российское гражданство защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу

Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита » гражданство РФ.

Дуглас Сантос выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. Его контракт действует до 2027-го.