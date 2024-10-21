Попугай экс-арбитра Пахареса начал петь гимн «Реала», когда рефери был в эфире El Chiringuito
Попугай бывшего арбитра начал петь гимн «Реала» в эфире.
Бывший испанский судья Хосе Луис Пахарес Пас принимал участие в эфире El Chiringuito посредством видеосвязи.
В какой-то момент попугай, находившийся дома у экс-арбитра, стал петь гимн мадридского клуба.
Пахарес попытался призвать птицу к тишине, в то время как другие ведущие сдерживали смех.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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