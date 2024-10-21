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  • Винисиусу, Касильясу, Роналдиньо, Пуйолю, Фигу, Роберто Карлосу грозят иски от пострадавших от финансовой пирамиды. Игроки участвовали в мероприятиях криптокомпании, обещавшей 300% дохода
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Винисиусу, Касильясу, Роналдиньо, Пуйолю, Фигу, Роберто Карлосу грозят иски от пострадавших от финансовой пирамиды. Игроки участвовали в мероприятиях криптокомпании, обещавшей 300% дохода

Винисиус и бывшие топ-футболисты участвовали в раскрутке финансовой пирамиды.

Ряд действующих и бывших футболистов стали фигурантами скандала с финансовой пирамидой, в результате которого им может грозить судебное разбирательство. Они принимали участие в рекламе криптовалютной компании Omegapro.

Инвесторам обещали доход в 300% от вложенных средств через 14 месяцев. Позже сроки увеличили до 18 месяцев, а затем до 26. Суммарно 3 млн инвесторов вложили в пирамиду около 3 млрд евро. В Испании Omegapro признали пирамидой в 2020-м, в других странах Европы о мошенничестве начали предупреждать с 2022-го.

Два основателя компании, нидерландец Роберт Велге и швед Андреас Шакач, были арестованы в Стамбуле. Директор Хуан Карлос Рейносо также был арестован в марте 2023 года. Еще два основателя скрываются от правосудия.

El Diario приводит комментарий 56-летней Долорес из Каталонии, которая потеряла свои сбережения в размере 18 тысяч евро в этой схеме.

«Как это могло быть мошенничеством? В этом участвовали футболисты, а логотип компании был спроецирован на небоскреб в Дубае!» – заявила каталонка. 

Одной из ключевых стратегий Omegapro было проведение мероприятий с участием известных действующих и бывших футболистов, чтобы убедить инвесторов в надежности бизнес-модели. Также Omegapro заказывала проецирование своего логотипа на самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае. Бизнес был зарегистрирован в разных странах, но одна из штаб-квартир находилась в ОАЭ, и правительство обвиняется в том, что оно сыграло ключевую роль в придании легитимности проекту.

Шведский следователь и адвокат Ларс Олоффсон заявил, что все футболисты, замешанные в этом деле, будут включены в судебные иски в Великобритании, если они участвовали или были замечены во взаимодействии брендом Omegapro.

«Мы подадим в суд на всех футболистов, которых видели на мероприятиях Omegapro», – заявил Олоффсон, представляющий интересы жертв мошенничества. 

Среди игроков, которые участвовали в продвижении компании, называются бывшие защитники «Реала» Фернандо Йерро и Роберто Карлос. При этом агентство Йерро заявило, что он не зарабатывал денег за выступление в Дубае в январе 2022-го, а сделал это в обмен на роскошную поездку и проживание в отеле, но отметило, что правительство ОАЭ оплатило авиабилеты. Представители Карлоса заявили, что он не был представителем Omegapro.

В 2022-м в Дубае прошел «Кубок легенд», на котором команда Луиша Фигу сыграла с командой Роналдиньо в матче всех звезд, в числе которых был и эс-вратарь «Реала» Икер Касильяс. Представители бывшего игрока «Барселоны» Роналдиньо не ответили на запрос OK Diario, а представитель Фигу заявил, что у него контракт с правительством ОАЭ, и он ничего не знает о деятельности Omegapro.

Фигу и Роналдиньо проводили пресс-конференцию в футболках с символикой Omegapro и прорекламировали матч звезд в своих социальных сетях. Представители Касильяса уверяют, что у него не было никаких контрактных отношений с компанией. 

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор также участвовал в продвижении Omegapro, появился на сцене в одежде с логотипом Omegapro в Панаме на другом мероприятии.

В ноябре 2022 года бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль также сыграл в игре легенд, но его представители утверждают, что он был в отпуске на Мальдивах и решил сыграть, так как в матче участвовали его бывший партнер по команде Эрик Абидаль и другие друзья.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: El Diario
logoЛуиш Фигу
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoКарлес Пуйоль
logoРоналдиньо
logoИкер Касильяс
logoРоберто Карлос
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происшествия
logoФернандо Йерро
logoВинисиус Жуниор
деньги
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