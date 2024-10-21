Игорь Ларионов: «Деда по папе забрали в лагерь в 37-м. Стал врагом народа – чей-то донос. О ссылке деда по маме узнал зрелым: то поколение росло в страхе, ребенку такое не рассказывали»

Игорь Ларионов рассказал о том, как его дед попал в лагеря по доносу.

– Ваш дед прошел сталинские лагеря. Как это произошло?

– Дедушка был контужен в первые дни войны [ВОВ], был в плену в Норвегии. Потом вернулся. Как обычно, тех, кто возвращался, отправляли за 100-й километр от Москвы.

Я родился в 1960-м, поэтому мне, ребенку, такие вещи никто не рассказывал – то поколение росло в страхе и атмосфере репрессий. Узнал о ссылке уже в зрелом возрасте.

Это история деда по маме. А деда по папе забрали в 37-м: семья, пятеро мальчишек, старшему 12, моему отцу – 10. Дед стал врагом народа – чей-то донос.

Потом была реабилитация после смерти Сталина. Он вернулся в 54-м. Умер в 58-м. Бабушка воспитывала пятерых одна.

– На протяжении 17 лет.

– В такие моменты важно положить себя в те ботинки, которые носил, допустим, папа. Понимать, через что они прошли, живя в страхе, без отца, но с пониманием, что надо каким-то образом становиться человеком.

И эти качества – честность, порядочность, ответственность, уважение – все идет от семьи. Несмотря на суровое детство, папа не сломался и не согнулся. Продолжал жить – и дожил до 94, – рассказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .